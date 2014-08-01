Украина и Малайзия подписали Соглашение о направлении малайзийского персонала на место катастрофы Боинга

Об этом УНИАН сообщили в департаменте информационной политики ведомства.

Как отмечается в сообщении, упомянутое соглашение позволит малайзийской стороне, которая потеряла в этой авиакатастрофе 43 гражданина, присоединиться к международной миссии по расследованию трагедии вместе с представителями Австралии и Нидерландов.

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Малайзийский персонал, который будет направляться в Украину, состоит из представителей гражданской полиции, главной функцией которых будет обеспечение охраны непосредственного места авиакатастрофы.

Подписание Соглашения с Малайзией стало еще одним важным шагом Украины в направлении обеспечения объективности и прозрачности расследования и для наказания виновных, которые сбили самолет «Малайзийских авиалиний» МН17, подчеркивается в сообщении.