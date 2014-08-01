На месте падения Boeing-777 найдены новые останки жертв

Об этом сообщил премьер-министр Австралии Тони Аббот, передает Deutsche Welle.

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По его словам, команда экспертов из Нидерландов и Австралии, которой удалось попасть на место катастрофы 31 июля, благополучно вернулась обратно. Тони Аббот сообщил, что в течение суток на место крушения планирует выехать расширенный состав криминалистов. Всего на месте катастрофы 31 июля побывали 4 нидерландских и австралийских эксперта и наблюдатели ОБСЕ. Подробностей относительно найденных останков премьер Австралии не сообщил.

Как сообщал УНИАН, Boeing-777, принадлежавший Malaysia Airlines потерпел крушение в Донецкой области 17 июля, никто из находившихся на его борту 298 человек не выжил. В ходе поисково-спасательных работ удалось обнаружить большее количество тел, но, по данным министра иностранных дел Австралии Джули Бишоп, на месте катастрофы все еще могут оставаться останки 80 человек.