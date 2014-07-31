Эксперты из Нидерландов и Австралии прибыли на место падения "Боинга"

Об этом в Twitter сообщила министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп.

"Отличные новости - голландско-австралийская расширенная группа экспертов только что добралась до места катастрофы MH17. Наконец начнется работа, чтобы доставить наших людей домой", - сообщила Бишоп.

Great news as Dutch-Aussie advance-party of experts have just made it on to #MH17 crash site. At last work begins to bring our people home. - Julie Bishop (@JulieBishopMP) July 31, 2014

Как сообщал УНИАН, 17 июля в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет «Boeing-777» Malaysia Airlines, который выполнял рейс Амстердам - Куала-Лумпур.

Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Все 298 человек, которые находились на его борту, погибли.

Читайте такжеБоевики не соблюдают "день тишины" в районе катастрофы Boeing-777 - штаб АТОПри этом президент Украины Петр Порошенко объявил одностороннее прекращение огня в радиусе 20 километров от места падения самолета.

Как сообщает пресс-центр АТО, 31 июля в зоне падения самолета «Боинг 777» объявлен день ОБСЕ – «день тишины».

«Это сделано с целью обеспечить полноценную работу международных экспертов в зоне падения пассажирского самолета «Боинг 777», - сказано в сообщении.