Süddeutsche.de: 80 тел до сих пор не нашли

Международные следователи по-прежнему не могут попасть на место крушения самолета МН17. Киев обвиняет повстанцев в минировании места крушения. Десятки тел все еще находятся под обломками. Министр иностранных дел Австралии предполагает, что за этим стоит определенный расчет.

Об этом сообщается в статье на сайте газеты Süddeutsche Zeitung.

Примерно 80 тел до сих пор находятся на месте крушения

На месте крушения малазийского самолета на востоке Украины, по данным министра иностранных дел Австралии, не найдено еще 80 тел. Джули Бишоп во время интервью австралийскому радио говорила с большим разочарованием, потому что следователи по-прежнему не могут попасть на место крушения из-за продолжающихся боев. Она предъявила России новые обвинения: «Моим большим беспокойством является то, что Россия активно препятствует процессу». Сепаратисты хорошо вооружены, продолжила Бишоп. «У них есть артиллерия, у них есть ракеты. Такое не купишь в магазине на углу». Кроме того, по данным разведки, Россия обеспечивает сепаратистов оружием.

Украинское правительство обвиняет сепаратистов в минировании района крушения. Андрей Лысенко, пресс-секретарь Совета национальной безопасности Украины, заявил, что повстанцы доставили тяжелую артиллерию на место крушения и заминировали подступы. Это делает невозможной работу международных экспертов, которые должны расследовать причину аварии. Независимого подтверждения обвинений нет.

Россия грозит повышением цен на энергоносители в Европе

Экономические санкции ЕС против России, по представлению Министерства иностранных дел в Москве приведут к росту цен на энергоносители в Европе. «Начав эту оргию с санкциями, Брюссель по собственной воле создает препятствия для дальнейшего сотрудничества в такой важной сфере, как энергетика», говорится заявлении министерства. Из-за этого безответственного шага цены на энергоносители неизбежно будут расти.

ЕС и Германия покрывают примерно треть своих энергетических потребностей за счет российских энергоносителей. В связи с украинским кризисом ЕС во вторник ужесточил экономические санкции против России.

По причине заботы о здоровье граждан Россия официально объявила, что останавливает импорт большей части овощей и фруктов из Польши. Причиной было названо отсутстве маркировки на продуктах, находящихся на карантине, сообщил российский представитель ведомства по надзору VPSS. Обвинения в том, что запрет на импорт – это ответ на санкции ЕС, Москва отклонила.

Страны Большой Семерки усиливают давление на Москву

Семь ведущих индустриальных стран угрожают России дальнейшими санкциями. «У России по-прежнему есть возможность, встать на путь деэскалации, что привело бы к отмене санкций», говорится в заявлении Большой Семерки в Белом Доме в Вашингтоне. Если Россия не изменит свой курс, цена, которую ей придется заплатить, вырастет.

ЕС наложил запрет на въезд ближайшим доверенным лицам Путина

ЕС наложил запрет на въезд для трех близких соратников Путина и заморозил их счета. Речь идет о двух основных акционерах Банка «Россия» и о бывшим партнере Путина по дзюдо. В списке санкций, опубликованном в официальном бюллетене ЕС, находятся в общей сложности восемь человек и три предприятия. В бюллетене Юрия Ковальчука называют давним доверенным лицом и самым крупным акционером банка «Россия». Он извлек большую выгоду из аннексии Крыма. Второй по величине акционер Банка, Николай Шамалов, тоже оказался в списке санкций. По данным ЕС, бывший партнер Путина по дзюдо, Аркадий Ротенберг, предприниматель, который заработал свое состояние за время пребывания Путина у власти и извлек большую выгоду из больших государственных контрактов в рамках подготовки к Зимней Олимпиаде в Сочи. Ротенберг уже находится в списке санкций США.

Бои на востоке продолжаются

Боевые действия в Восточной Украине между правительственными силами и пророссийскими сепаратистами, тем временем, не ослабевают. В Донецке за последние 24 часа убиты по меньшей мере 19 мирных жителей, 31 человек ранен, сообщают местные власти. Кроме того, в результате взрыва мины погибли два человека. Несколько детей были доставлены в больницу с травмами. Армия и повстанцы обвиняют друг друга в гибели людей. Вследствие недельных сражений без электричества оказались примерно 50 000 домов и несколько тысяч, к тому же, без воды и газа.