Боевики не соблюдают "день тишины" в районе катастрофы Boeing-777 - штаб АТО

Террористы не соблюдают «день тишины» вблизи места катастрофы "Боинга 777".

Об этом сообщил пресс-центр АТО на странице на Facebook.

"31 июля войска, участвующие в активной фазе АТО не ведут боевых действий, кроме защиты собственных позиций от нападения. Однако, наемные российскими террористами боевики не придерживаются никаких международных договоренностей и требований", - отмечается в сообщении.

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Пресс-центр АТО уточняет, что в 9 часов утра боевики обстреляли с двух установок БМ-21 «Град» населенный пункт Переможное Лутугинского района.

Напомним, по требованию Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна о прекращении боевых действий вблизи места катастрофы «Боинга 777» на Донетчине, в зоне проведения АТО объявлен день ОБСЕ. Это сделано с целью обеспечения полноценной работы международных экспертов в зоне падения пассажирского самолета «Боинг 777».