На Донбассе больше половины правоохранителей нарушили присягу - МВД

На Донбассе больше 50% милиционеров нарушали присягу или переходили на сторону террористов.

Об этом в эфире "5 канала" заявил заместитель министра внутренних дел Сергей Чеботарь.

"Больше 50% - это те работники, те лица, которые действительно нарушили присягу, которые были либо на стороне экстремистов, или просто ничего не делали для того, чтобы исполнять присягу, которую они давали перед нашим государством", - заявил он.

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Он подчеркнул, что на сегодняшний день это количество увеличилось, и лишь 20-25% силовиков в указанных регионах готовы к исполнению своих обязанностей.

"Сегодня мобилизованы из Министерства внутренних дел и из других областей специальные подразделения, бригады, которые выехали туда. И там идет полная проверка в отношении тех работников милиции - где они были, что они делали в это время", - сказал Чеботарь.

Замминистра подчеркнул, что арестовано уже не один десяток лиц, бывших милиционеров, против которых есть свидетельство поддержки экстремистов.

"Лица, которые предали Украину и были на стороне врага, не только будут освобождены, но и арестованы, и будут отвечать перед законом", - подчеркнули в МВД.