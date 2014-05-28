Милиционеры на Донбассе предали присягу исключительно из меркантильных соображений - Тымчук

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции.

По словам Тимчука, украинскими силовикам, которые проводят антитеррористическую операцию на востоке, не стоит надеяться ни на одну поддержку со стороны милиционеров, поскольку все они были подкуплены террористами.

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“Нужно быть очень неадекватным руководителем, чтобы рассчитывать на луганскую или донецкую милицию. Я не исключаю, что там есть какой-то процент адекватных милиционеров, патриотически настроенных.

В середине апреля мы делали оценку, согласно которой около 30% милиционеров еще были более-менее лояльны к украинской власти, а 70% — нет. Но в конце апреля начался массовый переход милиционеров на сторону врага. Фактов, где милиционеры при захвате отделов милиции отстреливались до последнего патрона, в Луганске я не знаю”, - сказал Тымчук.

Он также прибавил, что в основном правоохранители на востоке изменяют присяге и переходят на сторону террористов, потому что их подкупают деньгами или дают деньги и какие-то обещания.

«Идейных, которые бы всеми фибрами души ненавидели Украину, я не знаю. Я бы разбил изменников на две группы. Первая группа — деньги, а вторая — деньги и идеология. Вторые просто уверены, что сейчас они получают по 300 долларов зарплаты, а в России будут получать 1400. И это там в Луганской и Донецкой области повальный стереотип», - сказал Тымчук.

Как сообщал УНИАН, 27 мая заместитель министра внутренних дел Сергей Чеботарь сообщил, что ранее за нарушение присяги было уволено 12 тысяч правоохранителей, которые работали в Крыму.

Сегодня МВД увольняют милиционеров за измену присяге в Луганской и Донецкой области.

«К величайшему сожалению, первыми изменниками оказались руководители кадровых подразделений в управлений внутренних дел, мы немедленно их освобождаем от должностей», - заметил заместитель министра.

Также Чеботарь сообщил, из ОВД в Одесской области за измену было уволено около десяти человек, которые были связаны с экстремистами, продавали им патроны.