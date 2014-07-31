В Луганск перестали завозить продукты, продавцы массово увольняются

Луганский городской совет заявляет о том, что с каждым днем в городе ухудшается ситуация на потребительском рынке.

Как сообщила УНИАН пресс-служба горсовета, сейчас в городе самый высокий спрос на хлеб, алкогольные напитки и пиво. Сигарет в магазинах нет, появляются только на рынках. Сеть крупных супермаркетов, продовольственные магазины, рынки работают с перебоями. Завоз продовольственных товаров в город прекращен, товарные запасы уменьшаются с каждым днем. В магазинах имеются в наличии продукты питания только собственных запасов. При этом хлеб поставляется постоянно как в магазины, так и на рынки.

Читайте такжеВ Луганске за прошедшие сутки погибли 3 мирных жителя: среди жертв - 15-летний подросток

Согласно информации руководителей ведущих предприятий розничной торговли («Абсолют», «Лелека», «АТБ», «Спар», «Бокри»), по состоянию на четверг, 31 июля, ситуация следующая:

«АТБ» - на территории города - 23 магазина, 2 – закрыты по техническим причинам и 3 полностью закрыты, режим работы магазинов сокращен до 13.00-15.00. Поставки товаров в сеть магазинов прекращены, ведется торговля остатками товаров, но в продаже есть крупы, макаронные изделия, растительной масло, сахар, хлеб завозится два раза в день. Имеются проблемы с кадрами – люди массово увольняются.

«Абсолют» - супермаркеты «Абсолют» работают до 15.00-17.00, закрыто 4 супермаркета «Абсолют», подвоза товара нет, ассортимент продовольственных товаров значительно уменьшается, торгуют остатками товаров.

Имеются проблемы с передвижением товаров со склада в Луганске - отсутствует запас бензина и дизтоплива. Руководство планирует прекращение работы всей сети.

«Бокри» - супермаркеты работают до 17.00, закрыт супермаркет на кв. Пролетариата Донбасса, ассортимент социально значимых продовольственных товаров пока выдержан.

Читайте такжеВ Луганске в результате обстрела погибли 5 пенсионеров из дома престарелых

«Лелека» - работает 2 супермаркета (ул. Буденного, ул. Королева), закрыты 2 - на кв. Ленинского Комсомола и в районе автовокзала. Завоза товара нет, товарные запасы в сети уменьшаются, хлеб завозится. Руководство планирует прекращение работы всей сети.

«Спар» - магазины работают, ассортимент продовольственных товаров уменьшается, рабочий день сокращен до 15.00.

Практически во всех трудовых коллективах торговых предприятий массово увольняются работники в связи с выездом за пределы области.

Ситуация на рынках города: рынки работают, закрыто около 80-85% торговых модулей, продовольственная группа товаров представлена не в полном объеме, в основном торгуют овощами. На Центральном рынке работает одна торговая точка по продаже говядины, имеются в продаже домашние куры. Ажиотажного спроса нет.

Читайте такжеВ Луганске боевики запустили патронный завод, после чего армия его разбомбила - ГИ «Права справа»

Ситуация по ведущим предприятиям пищевой промышленности:

«Луганскмлын» - выпечка и отгрузка хлеба и хлебобулочных изделий стабильна, крупа и мука имеется в достаточном количестве.

Имеется проблема доставки хлеба в г. Алескандровск.

«Каравай», предприятие работает в штатном режиме, был поврежден кабель по ул. Лутугинской, хлебокомбинат №3 не работает, увеличено производство хлеба на х/к №4 до 35 тонн в сутки.

ТМ «Луганские деликатесы» - предприятие работает, продукция есть, сеть фирменных магазинов работает до 15.00.

ООО «МТК» - предприятие приостановило работу.

Читайте такжеС начала июля в Луганске погибли 93 мирных жителя, еще 407 ранены - горсовет

«Свежесть» (хлебобулочные изделия) - предприятие приостановило работу.

«Милам» (колбасные изделия, макаронные изделия) - с 15 июля предприятия прекращена.

Имеются серьезные проблемы с поставкой в городе питьевой воды.

Ситуация на рынке нефтепродуктов:

- сеть АЗС «Параллель» - закрыты все АЗС.

- сеть АЗС «Восточные ресурсы» - из 20 АЗС работает только 4.