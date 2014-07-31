На территорию Украины из России въехали семь установок «Град» и 11 автомобилей «Урал»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.Читайте такжеПункт пропуска «Мариновка» обстреляли "Градами" с территории России - Тымчук

«Россия продолжает поставлять террористам тяжелую бронированную технику и вооружение. По оперативной информации, вчера вечером из Донецка Ростовской области в Луганскую область проехали 7 систем залпового огня «Град» и 11 автомобилей «Урал», - сказал Лысенко.