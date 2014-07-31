РФ готовит огневые позиции для обстрела территории Украины - СНБО

Российские военные готовят огневые позиции для обстрела территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам, в лесистой местности поблизости села Козино Курской области РФ готовятся огневые позиции для обстрела территории Украины.

Читайте такжеАвиация России продолжает нарушать госграницы Украины«За 2 км от линии границы с Сумской областью выставлены информационные знаки с надписью «Огневой рубеж», - заявил спикер СНБО.