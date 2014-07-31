РФ готовит огневые позиции для обстрела территории Украины - СНБО
13:42, 31 июля 2014Армия
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Российские военные готовят огневые позиции для обстрела территории Украины.
В Курской области готовятся огневые позиции / Фото Министерства обороны РФ
Российские военные готовят огневые позиции для обстрела территории Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
По его словам, в лесистой местности поблизости села Козино Курской области РФ готовятся огневые позиции для обстрела территории Украины.
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