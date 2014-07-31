РФ готовит огневые позиции для обстрела территории Украины - СНБО

13:42, 31 июля 2014
Армия
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Российские военные готовят огневые позиции для обстрела территории Украины.

Фото Міністерства оборони РФ

Российские военные готовят огневые позиции для обстрела территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам, в лесистой местности поблизости села Козино Курской области РФ готовятся огневые позиции для обстрела территории Украины.

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