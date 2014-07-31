Порошенко призывает ВР поддержать "непопулярные, трудные, но очень необходимые" правительственные законы

Президент Украины Петр Порошенко призывает Верховную Раду поддержать правительственные законы.

Об этом говорится в комментарии Президента Украины относительно работы Верховной Рады, который распространила его пресс-служба.

По его словам, законы, на которых настаивает правительство, – непопулярные, трудные, но очень необходимые. «Сегодня решения парламента нужны не только для финансирования армии, хотя это вопрос номер один. Решения парламента нужны для того, чтобы работала экономика государства в целом, чтобы люди чувствовали себя уверенно и защищено. Настаиваю, работа Верховной Рады не должна быть парализована», - подчеркивает он.

«Нам нужна консолидация, а не противостояние», - отмечает Порошенко.

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«Так случилось, что именно на долю нашего поколения выпала большая ответственность – отстоять право на собственное независимое государство, в отношении которого осуществляется внешняя агрессия. Внутренними распрями обязательно воспользуется враг», - подчеркивает глава государства.

Президент обратился к народным депутатам, к Кабинету министров с четким требованием: «в условиях внешней агрессии мы обязаны быть едины».

Он отмечает, что сказал народным депутатам: "Вы имеете право выбора, голосовать «против» или «за» президента или правительство. Но вы всегда должны голосовать «за» Украину".

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Порошенко отмечает, что за последние три дня он провел много встреч с лидерами фракций и групп, представителями внефракционных депутатов, руководством Кабинета министров.

«Решение, к которому я пришел и с чем обратился ко всем, - мы должны говорить на языке компромиссов, а не ультиматумов. Эмоции не должны брать верх над разумом. Действовать иначе – означает открыть второй фронт против Украины», - отмечает президент.

Как сообщал УНИАН, 25 июля Верховная Рада провалила ряд правительственных инициатив, направленных на изыскание дополнительного финансирования, в том числе Вооруженных сил Украины. После этого премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что подает в отставку.

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Сегодня, на закрытом заседании ВР, депутаты вновь попытаются проголосовать за проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины (относительно усовершенствования отдельных положений) (№4309а), проект закона о внесении изменений в Закон "О Государственном бюджете Украины на 2014 год" (относительно корректирования показателей) (№4308а), проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реформирования системы управления Единой газотранспортной системой Украины (второе чтение).

Также предусматривается рассмотреть повторно проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реформирования системы управления Единой газотранспортной системой Украины (№4116а).