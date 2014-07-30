На Луганщине террористы захватили в плен 12 украинских военных, 2 из них погибли

Об этом УНИАН сообщил источник в штабе АТО.

«12 военнослужащих попали в плен в районе Луганского аэропорта, сейчас должен был состояться брифинг в Краснодоне, боевики должны были проводить этот брифинг с этими пленными. Из 12 военнослужащих двое погибли в плену, остальные находятся в тяжелом состоянии», - сообщил собеседник агентства.

Кроме этого группа Евромайдан SOS, с которой связалась жена одного из захваченных в плен военных, сообщила УНИАН, что «11 военных из черниговских танковой и зенитной бригад попали в плен к боевикам ЛНВ при попытке прорыва в районе Луганского аэропорта».

Читайте такжеНа Донбассе террористы "на заказ" освобождают заключенных - ГПтС«Захват в плен произошл около 15.30 26 июля. По предварительным данным, они находятся в Краснодоне. Ночью с 26 на 27 Елена получила звонок от мужчины, он сообщил ей о том, что находится в плену. По неуточненным данным, среди них есть уже двое убитых и боевики уже якобы сообщили о готовности передать их тела родственникам», - отметил Евромайдан SOS.