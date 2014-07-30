Генпрокуратура остановила расследование дел против Кернеса (документ)

Досудебное расследование против мэра Харькова Геннадия Кернеса остановлено.

Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос онлайн-ресурса "Доступ к правде".

"Согласно ст. 280 Уголовного процессуального кодекса Украины досудебное расследование в указанном уголовном производстве 04.07.2014 остановлено в связи с тяжелой болезнью подозреваемого", - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. В марте главным следственным управлением Генеральной прокуратуры Украины Кернесу было сообщено о подозрении в совершении преступлений по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 127 (пытки) и ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.

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13 марта Печерский районный суд города Киева избрал Кернесу меру пресечения в виде частичного домашнего ареста. В постановлении суда отмечается, что он должен находиться дома с 21:00 вечера до 7:00 утра ежедневно.

Как сообщил заместитель Генерального прокурора Украины Алексей Баганец, Генеральной прокуратурой принято к расследованию уголовное производство по факту незаконного лишения свободы двух евромайдановцев в Харькове.

Кернес заявлял, что обвинения в его адрес не имеют реальной почвы, а также что с ним сводит личные счеты Арсен Аваков, бывший губернатор Харьковской области, а теперь - и.о. министра внутренних дел Украины. 28 апреля во время утренней пробежки Кернеса ранили в спину из огнестрельного оружия. Генеральная прокуратура Украины дала разрешение на лечение за рубежом раненого. В этот же день Печерский районный суд города Киева по ходатайству защиты изменил ему меру пресечения с частичного домашнего ареста на личное поручительство. Ночью Кернеса транспортировали на лечение в Израиль.