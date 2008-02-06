Тимошенко дождется, когда Рада начнет нормально работать

Правительство готово представлять в парламенте программу своей деятельности в любой момент после разблокирования и нормализации работы Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на пресс-конференции в Кабинете Министров.

«В тот момент, когда парламент начнет нормально работать, правительство сразу же готово представлять свою программу», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр напомнила, что правительство не уполномочено устанавливать дату представления программы своей деятельности в парламенте.

Ю.ТИМОШЕНКО высказала сожаление в связи с блокированием работы ВР. «Жаль, что таким образом искусственно приостанавливается возможность более эффективно работать правительству», - отметила глава правительства.