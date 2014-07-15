Против заместителя мэра Славянска возбуждено уголовное дело

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Самсонову инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ст. 260 «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований» Уголовного кодекса Украины.

Задержанного доставили в горотдел милиции для дачи показаний. Сообщается, что ему зададут вопрос относительно самовольного захвата помещений, сепаратизма и свержения власти.

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Как сообщал УНИАН, Самсонова задержали сегодня на совещании министра МВД Украины Арсена Авакова с активом города Славянска.