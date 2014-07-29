Похищенных боевиками людей заставляют копать траншеи и бросают в бой - ООН

Об этом сообщает пресс-центр управления верховного комиссара ООН по правам человека со ссылкой на последний доклад по Украине.

Доклад освещает период с 8 июня по 15 июля 2014 г. и является четвертым в серии докладов, подготовленных Миссией ООН по мониторингу прав человека, состоящей из 39 человек, которая была направлена в Украину Верховным комиссаром по правам человека в середине марта.

В докладе указывается, что безнаказанность в районах, подконтрольных вооруженным группировкам, на востоке страны привела к "крушению верховенства права".

С середины апреля в Донецке и Луганске около 812 человек были похищены или помещены под стражу данными вооруженными группировками.

Читайте такжеБоец "Айдара" рассказал о потерях из-за ненадежной разведки и ужасах плена"Некоторые из лиц, помещенных под стражу этими вооруженными группировками, являются местными политиками, государственными должностными лицами и сотрудниками местных предприятий угольной промышленности; большинство же - обычные граждане, в том числе учителя, журналисты, представители духовенства и студенты".

Миссия по мониторингу прав человека получила ряд сообщений об актах жестокого обращения и пыток в отношении данных лиц, их убийствах.

Также представители вооруженных группировок часто требуют выкуп или, что произошло совсем недавно, использовали задержанных для копки траншей и отправляли их в бой в первых рядах. При этом похитить могут любого случайного человека, сообщают в ООН.

Читайте такжеВ Славянске проводится эксгумация массовых захоронений и идентификация тел погибших - МВДКроме того, появились новые заявления о казнях, некоторые их которых были проверены Миссией по мониторингу. После отступления вооруженных группировок из Славянска 5 июля один из журналистов обнаружил документы, указывающие на то, что вооруженные группировки проводили "военные трибуналы" и приговаривали людей к смертной казни. Были найдены "приказы об исполнении смертного приговора", подписанные "Главнокомандующим" вооруженных группировок.