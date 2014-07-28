Судьба 375 похищенных на Донбассе людей остается неизвестной - ООН

Об этом говорится в четвертом докладе о правах человека в Украине, подготовленном по результатам работы мониторинговой миссии ООН, передает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Как говорится в докладе, боевики совершали похищение гражданских лиц ради выкупа, обмена или использования в качестве рабочей силы, сообщает РБК-Украина.

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По данным миссии ООН, с середины апреля боевики похитили 46 журналистов, 112 милиционеров, 91 военнослужащего, 26 представителей ОБСЕ, а также 22 депутата, партийных активиста и глав местных советов.

Ранее сообщалось, что в ходе проведения антитеррористической операции на Донбассе погибли 258 военнослужащих и еще 922 были ранены.