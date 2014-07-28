ЕС и США согласились усилить давление на Москву

Франция, Германия, Великобритания, Италия и США заявляют, что примут новые меры в отношении России из-за ситуации в Украине, говорится в распространенном в понедельник заявлении Елисейского дворца.

Об этом пишут РИА Новости.

"Главы пяти государств и правительств в нынешних условиях подтвердили свои намерения относительно принятия новых мер против России", - сказано в коммюнике.

По их мнению, Москва не оказала должного влияния на террористов и сепаратистов на Донбассе для проведения переговоров, а также не приняла мер, которые от нее ожидали по контролю на российско-украинской границе. В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ожидает развертывания наблюдателей ОБСЕ на пунктах пропуска «Донецк» и «Гуково» для мониторинга российско-украинской границы.

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Руководители пяти государств подтвердили свое намерение в текущих условиях применить в отношении России новые меры и, вместе с тем, выразили готовность продолжать контакты с Москвой.

Еврокомиссия представила ранее законодательные предложения с секторальными санкциями против РФ в связи с ситуацией в Украине. Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) обсудит эти предложения на встрече 29 июля. Секторальные санкции в отношении РФ могут коснуться таких сфер, как доступ к рынкам капитала, оборона, товары двойного назначения, экспорт чувствительных технологий в секторе энергетики.