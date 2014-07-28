В Украину может прибыть миссия ООН по правам человека

Соответствующее распоряжение правительства от 23 июля 2014 г. № 670-р размещено сегодня на официальном Правительственном портале.

В решении Кабмина одобряется проект соглашения между правительством Украины и управлением Верховного комиссара ООН по правам человека о размещении краткосрочной мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

Читайте такжеООН расценивает как военное преступление сбитый над Украиной гражданский самолет Распоряжением постоянный представитель Украины при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрий Клименко уполномочивается на подписание указанного соглашения.

Как сообщал УНИАН, в Украине, в соответствии с информацией Офиса комиссара ООН по правам беженцев, насчитывается 101 тысяча 617 принудительно внутренне перемещенных лиц.