Süddeutsche.de: США говорят о российском ракетном обстреле

В статье под названием «США говорит о российском ракетном обстреле», опубликованной на сайте Süeddeutsche.de сообщают, что США представила спутниковые снимки, которые должны доказать, что российские солдаты стреляли по украинским вооруженным силам. Министр иностранных дел Лавров обвиняет американских дипломатов в препятствовании миссии ОБСЕ в Украине.

Вашингтон презентует фотографии, подтверждающие ответственность России за обстрел

США обвиняют Россию в обстреле украинской территории ракетами. Госдепартамент в Вашингтоне опубликовал в воскресенье снимки, которые должны подтвердить, что российские вооруженные силы на прошлой неделе через границу обстреляли украинских военных. Видны ракетные пусковые установки, места попадания ракет, которые указывают на многократный обстрел с ракетных пусковых установок. Кроме того, фотографии подтверждают, что пророссийские сепаратисты напали на украинских военных с тяжелой артиллерией из России.

Это фотография показывает, согласно Госдепартаменту США, российскую артиллерию на пути к украинской границе.

Многочисленные места попадания ракет, среди которых и деревня. Этой фотографией Госдепартамент США хочет доказать, что - на украинской земле- были запущены многочисленные ракеты в направлении украинских воинских частей.

Россия обвиняет США в препятствовании миссии ОБСЕ в Украине

Россия обвинила США в препятствовании работе ОБСЕ по раскрытию на месте катастрофы самолета Malaysia Airlines MH17. Министр иностранных дел Сергей Лавров по телефону в воскресенье потребовал от своего иностранного коллеги, Джона Керри, чтобы его «получающие приказы люди не мешали больше работе ОБСЕ», сказал он в заявлении Министерства иностранных дел в Москве.

Наблюдатели ОБСЕ, по некоторым данным, из соображений безопасности не могли добраться до места катастрофы на востоке Украины, где активно проходят боевые действия. Керри, в свою очередь, поручил Лаврову «прекратить поставки тяжелого оружия сепаратистам, а также ракетный и артиллерийский обстрел Украины», сказал высокопоставленный чиновник Госдепартамента США. Лавров отверг обвинения в поставках российского оружия. Учитывая эскалацию боевых действий в восточной Украине, министры иностранных дел призвали к немедленному прекращению огня. Лавров высказался за расследования в Восточной Украине под эгидой Организации Объединенных Наций. Миссия ООН в зоне конфликта может гарантировать необходимую безопасность расследований, сказал он.

Малайзия ведет переговоры о прекращении огня на месте катастрофы МН17

Малазийские дипломаты ведут переговоры о прекращении огня между украинским правительством и пророссийскими боевиками. Они хотят обеспечить безопасный доступ для расследования катастрофы самолета МН17. «Переговоры продолжаются», сказал глава малазийской следственной группы, Khairil Hilmi Mokhtar. Малайзия уже вела переговоры с повстанцами о передаче черного ящика. Участники переговорв из Азии считают, что у них больше шансов, чем у западных дипломатов, так как они избежали каких-либо обвинений. Премьер-министр Малайзии Наджиб Разак в эту среду хочет лично лететь в Европу, сначала в Нидерланды. Повстанцы пообещали ему в воскресенье свободный доступ к месту падения самолета для нидерландских и австралийских полицейских. Сначала этому мешали ожесточенные бои в регионе. При предполагаемом обстреле гражданского самолета малазийских авиалиний 17 июля погибли 298 человек.

Нидерланды исключают использование вооруженных сил на месте катастрофы

Правительство Нидерландов пока не собирается отправлять вооруженные группы солдат на место катастрофы МН17. Об этом сообщил премьер-министр Марк Рютте. Вновь вспыхнувшие бои между украинской армией и пророссийскими повстанцами сделали это сейчас невозможным, объяснил Рютте после внеочередного заседания кабинета министров. Даже ограниченное военное вмешательство с целью, облегчить спасательные работы на месте крушения может привести к эскалации, сказал премьер-министр. Спецслужбы нидерландской армии и полиции должны быть использованы для защиты судебно-медицинских экспертов и следователей. Они должны извлечь оставшихся жертв и расследовать причины падения Боинга.