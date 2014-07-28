Яценюк обещает лишить нардепов и членов правительства всех надбавок к окладам
15:36, 28 июля 2014Политика
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Премьер-министр Украины Арсений Яценюк с целью сокращения расходов госбюджета обещает лишить народных депутатов и членов правительства всех надбавок к окладам.
Яценюк обещает лишить нардепов надбавок / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк заявил во время брифинга.
"Касательно того, как правительство приняло решение сбалансировать бюджет, откуда берутся доходы и какие расходы уменьшаются, можете назвать это решение популистским, но я его считаю правильным: народные депутаты Украины и члены Кабинета министров - все будут сидеть на "голом окладе", - сказал он.
Премьер уточнил, что такие меры позволят уменьшить на 400 млн. грн расходы из госбюджета на зарплаты чиновникам органов исполнительной власти.
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«Это минус 400 млн. грн по центральным органам исполнительной власти», - сказал он.
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