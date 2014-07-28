МВД: ДНК-тест даст россиянам возможность узнать, воевали ли их родственники на стороне террористов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга в Киеве заявил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

«Мы готовы обеспечить для жителей Российской Федерации, которые знают, что их родственники поехали в так называемую Новороссию и не вернулись, так мы готовы обеспечить для них условия для проведения тестов ДНК и определения, их ли это родственники похоронены в захоронениях вокруг Славянска и в будущем — других городов Украины», - сказал Геращенко.

Он также добавил, что правильно предоставить возможность российским гражданам, родственники которых, «купившись на идеалы, втемяшенные в головы лживой пропагандой Путина», могли идентифицировать и найти останки своих родных.

Читайте такжеВ Одессе до сих пор не опознали двух погибших во время беспорядков 2 маяТакие экспертизы, сообщил Геращенко, будут проводиться в Харькове и в Краматорске, а координаты соответствующих учреждений в ближайшее время будут размещенное на сайте МВД.