The Telegraph: Российским миллиардерам, проживающим в Лондоне, грозят санкции, предупредил Кэмерон

Джорджия Грэхэм в своей статье под названием «Российским миллиардерам, проживающим в Лондоне, грозят санкции, предупредил Кэмерон», опубликованной в британской газете The Telegraph, сообщает о том, что Дэвид Кэмерон предупредил российских миллиардеров, которые проживают или имеют собственные активы в Лондоне, о том, что их могут коснуться санкции, если они тесно связаны с Владимиром Путиным.

Премьер-министр Великобритании сказал, что он «ясно дал понять», что если богатые россияне, живущие в Британии, окажутся «дружками Путина», они рискуют попасть в список тех, кого уже коснулись санкции.

Кэмерон не упомянул имен тех состоятельных россиян, живущих в столице, которых могут коснуться санкции, но среди российских миллиардеров, которые считают Лондон своим домом, есть и Роман Абрамович, владелец ФК «Челси». Алишер Усманов, основной акционер ФК «Арсенал», также обладает собственностью в столице.

Эти комментарии премьера прозвучали после того как в Брюсселе послы стран-членов ЕС обсудили предложение о том, чтобы лондонский Сити понес бремя новых «ограничительных мер», направленных на то, чтобы закрыть доступ для российской банковской экономики к финансированию и ключевым технологиям.

Во время встречи, которая проходила в условиях строжайшей секретности, делегаты ЕС договорились о новых критериях «дружков Путина», которые определят, против кого из российских олигархов, приближенных к президенту РФ, которые «получают выгоду» от политиков и генералов, ответственных за партизанскую войну в Украине, будут направлены санкции.

Еще 15 имен и 16 названий компаний были добавлены в черный список ЕС, который предполагает замораживание активов и запрет на поездки.

Дэвид Кэмерон предупредил о том, что против людей, проживающих в Лондоне, не должны быть направлены санкции только за их русский акцент, но если их связи с Путиным подтвердятся, они попадут в «группу риска».

На радио BBC британский премьер сказал: «Я думаю, что мы должны вводить более жесткие санкции против «дружков» Путина независимо от того, где они живут. Я принимаю участие в заседаниях Европейского совета, и хотя на самом деле есть россияне, которые проживают в Лондоне, не Великобритания сдерживает эти санкции, а другие страны.

«Я считаю, что мы должны очень ясно дать понять, если эти люди являются «дружками» Путина, то они на самом деле находятся в зоне риска.

«Но я не думаю, что справедливо нацеливать санкции против кого-то только за то, что он русский, как предлагали недавно – я не думаю, что это было бы справедливо, санкции нужно нацеливать на тех, кто поддерживает его стратегию дестабилизации Украины, потому что именно это вызывает серьезную обеспокоенность.

«Лондон, Англия, нам выгодно быть частью мира, где есть правила и важные способы ведения дел, и мы знаем, что нельзя позволять большим странам запугивать маленькие и дестабилизировать их территориальную целостность».

Вчера вечером российские власти грозились захватить счета британских компаний, в том числе BP и Shell, в ответ на призывы Дэвида Кэмерона об ужесточении санкций.

В то время как словесная война разгорается все больше, дипломатический источник заявил, что Москва «нанесет ответный удар», если будут введены любые отраслевые санкции ЕС, при этом британские компании, работающие в нефтяной сфере в России, окажутся «на передовой» в этой войне.

Лояльные Путину сенаторы предложили заморозить активы европейских и американских компаний в России в ответ на санкции Запада, введенные против тех представителей Кремля, которые ответственны за аннексию Крыма.