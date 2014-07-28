Колонны военной техники боевиков отправились в направлении Антрацита - штаб АТО
09:05, 28 июля 2014Политика
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Колонны военной техники боевиков отправилась в направлении населенных пунктов Георгиевка - Ровеньки - Антрацит.
Reuters
Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.
Кроме того, подразделения мобильных десантных войск проводили рейды в направлении: Редкодуб, Логвіно, Шахтерск, Терновое, Саур-Могила.Читайте такжеБоевики возвращаются в Славянск и Краматорск под видом мирных жителей
"Боевики предпринимают попытки по восстановлению контроля над утраченным позициям в районе города Луганск. Разведчиками Вооруженных Сил было зафиксировано выдвижение колонн оккупантов с военной техникой в направлении населенных пунктов Георгиевка - Ровеньки - Антрацит", - говорится в сообщении.
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