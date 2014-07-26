Мэр Львова: в сегодняшней ситуации такой обстрел - это реалии

Так прокомментировал городской председатель Львова Андрей Садовый обстрел своего дома, произошедший ночью, отметив, что не имеет версий относительно этого происшествия, передает "Украинская правда".

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"У меня нет людей, с которыми я имел бы конфликты, есть разногласия принципиальные и политические", - отметил Андрей Садовый.

Кроме того, он сообщил, что в последнее время не получал звонков или сообщений с угрозами. "Но мы живем в стране, которая воюет, погибают украинцы, львовяне, это большая трагедия. Я не помню, чтобы во Львове стреляли из гранатометов", - отметил мэр Львова.

Андрей Садовый также рассказал, что больше всего в настоящее время переживает из-за вероятного повторения этого события и волнуется за семью. "Этот снаряд пробивает броню, тысячи осколков идут на поражение. Слава богу, что нас не было. Если бы снаряд попал внутрь, части дома не видели бы", - отметил львовский мэр.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью неизвестные обстреляли жилой дом городского председателя Львова Андрея Садового. На этот момент его самого и его семьи в доме не было, поэтому никто не пострадал.