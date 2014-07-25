Гройсман надеется, что Яценюк и нынешнее правительство продолжат свою работу

В.и.о. премьер-министра Украины Владимир Гройсман надеется, что глава правительства Арсений Яценюк и нынешний Кабинет министров продолжат свою работу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время пресс-конференции в Украинском кризисном медиа-центре.

Гройсман подчеркнул, что Яценюк - в Киеве, и они находятся в постоянном контакте.

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“С Арсением Петровичем мы сегодня трижды виделись, он на месте, в Киеве. Что касается того, сколько времени я буду исполнять обязанности: есть поручение премьер-министра и решение правительства, и я считаю, что это достаточно формальные функции. Но, с другой стороны, есть много рабочих вопросов, которые нужно решать, и они не должны тормозиться в тот период времени, когда возникла эта ситуация. Никаких решений относительно премьер-министра правительство не принимает. Есть заявление об отставке, она происходит тогда, когда голосует парламент”, - сказал Гройсман.

Он добавил, что хотел, чтобы в сложившихся условиях, по возникшим проблемам были найдены очень правильные решения, и премьер-министр Украины, как и правительство, продолжили свою работу.

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Гройсман заверил, что правительство сегодня работает в абсолютно штатном режиме и делается все для того, чтобы не было изменений в работе Кабмина. Кроме того, он заверил, что для него должность главы правительства самоцелью не является. "Что касается меня, я пришел работать в правительство по приглашению Арсения Петровича. Для меня никогда не было и не есть самоцелью занять позицию премьер-министра", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 24 июля связи с заявлением Яценюка об отставке Кабинет министров возложил временное исполнение полномочий главы правительства на вице-премьера – министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Гройсмана.