В США разочарованы отказом РФ расширить объем миссии ОБСЕ на границе с Украиной

Как сообщает Радио Свобода, таким образом, согласно постановлению Постоянного совета ОБСЕ, миссия наблюдения будет ограничена двумя пунктами пропуска, где будет иметь возможность наблюдать за несколькими сотнями метров российско-украинской границы с ее почти двух тысяч километров.

«Будем вполне откровенными: это не даст никакого реального контроля над массовыми потоками незаконных вооружений, финансирования и личного состава из России» для террористов в Украине, заявил посол США в ОБСЕ Даниэл Бейр.

Он выразил глубокое разочарование таким решениям России, которая, по его словам, продолжает переправлять оружие через границу. Этим решением, сказал он, Россия будто насмехается над памятью тех, кто уже погиб в результате ее действий.

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Посол также вспомнил о сбитом авиалайнере «Малайзийских авиалиний» над Донецкой областью, в результате крушения которого погибли почти 300 человек. Этой трагедии не случилось бы, если бы Россия не обеспечила обучение жестоких сепаратистов и не предоставила им сложные вооружения, отметил Бейр.

24 июля МИД России назвал готовность допустить наблюдателей в эти два пункта пропуска «жестом доброй воли», потому что ранее Москва заявляла, что допустит их только после прекращения огня между украинскими силовиками и поддерживаемыми Россией террористами. При этом в России раскритиковали позицию Украины, а также США и Канады, заявив, что представители этих стран «препятствовали достижению консенсуса» и «пытались вносить в решение элементы, не касающиеся дела».

МИД Украины, со своей стороны, напомнил, что вооруженные провокации с территории России против Украины фиксируются сегодня не только вблизи упомянутых двух пунктов пропуска «Донецк» (город в Ростовской области России) и «Гуково». Киев рассчитывает, говорится в заявлении МИД, что российская сторона будет готова не только к таким символическим «жестам доброй воли», как допуск наблюдателей в две точки на границе, но и к практическим шагам на выполнение ее обязательств в рамках ОБСЕ и двусторонних соглашений.

В ОБСЕ сообщили, что нынешний председатель организации, министр иностранных дел Швейцарии Дидье Буркгальтер отметил по поводу упомянутого решения: для эффективного контроля над границей необходимы дальнейшие более широкие действия, потому что определяющим элементом из ряда необходимых для возвращения стабильности в Украине есть именно надежный контроль над границей. Постоянный совет организации решил, что на упомянутых двух пунктах пропуска с российской стороны границы будут размещены 16 наблюдателей сначала на три месяца, с возможностью продления этого срока новым постановлением Постоянного совета ОБСЕ.