СМИ: Под новые санкции ЕС могут попасть глава ФСБ Бортников и Рамзан Кадыров

Как сообщалось ранее, к санкционному списку добавят 15 имен и 18 компаний.

В частности, по данным агентства Bloomberg, под действие санкций могут попасть Александр Бортников, глава российской ФСБ, Михаил Фрадков, глава Службы внешней разведки, секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев и кремлевский лидер Чечни Рамзан Кадыров.