СМИ: Под новые санкции ЕС могут попасть глава ФСБ Бортников и Рамзан Кадыров
08:23, 25 июля 2014Политика
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Сегодня ЕС должен опубликовать список физических и юридических лиц РФ, которые попали под новые санкции Европы.
Кадыров может попасть под санкции ЕС / fedpress.ru
Как сообщалось ранее, к санкционному списку добавят 15 имен и 18 компаний.
В частности, по данным агентства Bloomberg, под действие санкций могут попасть Александр Бортников, глава российской ФСБ, Михаил Фрадков, глава Службы внешней разведки, секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев и кремлевский лидер Чечни Рамзан Кадыров.
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