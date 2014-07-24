ЕС вводит новые санкции из-за ситуации в Украине

Комитет Совета постоянных представителей стран ЕС принял решение расширить список лиц и организаций, которые своими действиями угрожают территориальной целостности Украины, к которым ЕС применит санкции в виде запрета на въезд и замораживания активов.

Соответствующее решение было принято в четверг в Брюсселе, сообщили в Совете ЕС.

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”Комитет согласился с тем, чтобы добавить в список лиц, подлежащих замораживанию активов и запрету на выдачу им виз, лиц и организаций, которые несут ответственность за действия против территориальной целостности Украины”, - сказано в решении.

Из дипломатических источников УНИАН известно, что в список будет добавлено 15 имен и 18 компаний.

Кроме того, на совещании было достигнуто договоренности о расширении критериев. ”Это откроет путь для введения замораживания активов и запрет на въезд для лиц и организаций, которые активно поддерживают или получают выгоду от российских директивных органов, ответственных за присоединение Крыма или дестабилизацию Восточной Украины”, - отмечается в сообщении.

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Это решение будет принято путем письменной процедуры и вступит в силу после публикации в Официальном журнале 25 июля.

Кроме того, Комитет обсудил дополнительные меры по ограничению торговли и инвестиций в Крыму и Севастополе.

В сообщении также отмечается, что во время заседания Комитета состоялся обмен мнениями о результатах подготовительной работы, представленные Комиссией и Внешней службой ЕС, относительно дальнейших целенаправленных мер, в том числе, в отношении доступа к рынкам капитала, обороны, товаров двойного использования и чувствительных технологий, в том числе, в энергетическом секторе.

Следующее заседание комитета состоится 25 июля.