Новым "спикером парламента" самопровозглашенной "ДНР" стал член КПУ – СНБО

Новым «спикером парламента» самопровозглашенной «Донецкой народной республики» стал член Коммунистической партии Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

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«По оперативной информации, председателем самопровозглашенного парламента так называемой ДНР избран член Коммунистической партии Украины», - сказал он.

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***Ранее российские СМИ сообщали, что 18 июля «спикер парламента» самопровозглашенной ”ДНР” Денис Пушилин ушел в отставку. Вместо него избрали Бориса Литвинова, который был ”руководителем по делам совета министров” ДНР.