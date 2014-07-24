Новым "спикером парламента" самопровозглашенной "ДНР" стал член КПУ – СНБО
Об этом сообщил руководитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко.
Новым «спикером парламента» самопровозглашенной «Донецкой народной республики» стал член Коммунистической партии Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
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«По оперативной информации, председателем самопровозглашенного парламента так называемой ДНР избран член Коммунистической партии Украины», - сказал он.
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***Ранее российские СМИ сообщали, что 18 июля «спикер парламента» самопровозглашенной ”ДНР” Денис Пушилин ушел в отставку. Вместо него избрали Бориса Литвинова, который был ”руководителем по делам совета министров” ДНР.