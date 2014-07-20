Пушилин отрекся от своей должности в "ДНР" и сбежал в Москву

Об этом сообщили в эфире Hromadske TV.

Согласно сообщению, сейчас Пушилин находится на территории Российской Федерации, пишет Украинская правда.

Как известно, 2 мая Пушилина объявили в розыск и по ходатайству прокуратуры судом предоставлено разрешение на его задержание с целью рассмотрения вопроса о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Накануне ГПУ объявила подозрение Пушилину.

Установлено, что в течение марта - мая 2014 года указанные лица совершили целенаправленные действия, направленные на создание террористической организации "Донецкая народная республика", деятельность которой заключалась в осуществлении актов терроризма, запугивании населения, убийстве граждан и захватах административных зданий. Это, в свою очередь, привело к дестабилизации общественно-политической ситуации как в регионе, так и в государстве в целом", - сказано в сообщении пресс-службы ГПУ.

Однако в июне стало известно, что Пушилин находится в России.

После этого Пушилин заявлял, что в Москве получил указания от российских политиков. Он рассказал, что получил указания от депутата Государственной думы России, лидера ЛДПР Владимира Жириновского и "других политиков".