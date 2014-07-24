Боевики оставили без воды два химзавода, что может привести к авариям

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь Информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Нарушено водоснабжение на предприятиях с бесперебойным циклом производства. В частности, это касается концерна «Стирол» и Авдеевского коксохимического завода, что может привести к остановке систем охлаждения и авариям», - заявил он.

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Кроме того, в Артемовском районе огнем уничтожено 475 га зерновых, отметил пресс-секретарь СНБО.

А в Кировске террористы установили комендантский час, добавил Лысенко.

Как сообщал УНИАН, 16 июля директор по дистрибуции и сбыту электроэнергии, член правления ДТЭК Игорь Маслов заявил, что перебои в энергоснабжении крупных промышленных предприятий Донбасса, вызванные боевыми действиями в регионе, могут привести к экологической катастрофе.

"Все процессы на разных предприятиях связаны между собой и привязаны к надежному электроснабжению. Это объекты первой категории, прерывание электроснабжения которых недопустимо. Сюда входят крупнейшие коксохимические заводы, комбинат "Стирол"", - сказал Маслов.

По его словам, отключение крупного завода от электричества может привести к выбросам вредных веществ.

«Обесточивание любого коксохима на два часа приведет к неминуемым выбросам коксового газа. Как будет двигаться туча, даже сложно предусмотреть. Какую площадь это накроет - будет зависеть от погоды, интенсивности работы. Если говорить о «Стироле» – это выбросы аммиака и все такое», - отметил Маслов.