Пилотов из сбитых вчера самолетов Су-25 нет в плену боевиков - СНБО

Украинских пилотов из сбитых вчера самолетов Су-25 нет в плену террористов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

Отвечая на вопрос о судьбе пилотов из сбитых вчера украинских штурмовиков Су-25, он отметил, что «украинские пилоты - они не в плену».

СНБО ожидает, что пилоты вскоре вернутся в позиции сил АТО.

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Также Лысенко заметил, что по поводу захваченных террористами в Луганской области нигерийских студентов «идет работа по их освобождению, детали не разглашаются, чтобы не помешать этим переговорам».

Как сообщал УНИАН, 23 июля были сбиты два украинских самолета Су-25 на высоте 5,2 тысячи метров.

«Согласно предварительной информации, запуск ракет был осуществлен с территории РФ», - заявил пресс-секретарь СНБО.

«ПЗРК, которые есть в распоряжении террористов, не имеют такой высоты поражения», - добавил он.