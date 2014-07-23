На Донбассе боевики сбили 2 украинских самолета - журналист
14:22, 23 июля 2014Политика
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Боевики якобы сбили 2 украинских самолета на Донбассе.
Reuters
Об этом на своей странице в соцсети написал журналист одного из украинских телеканалов Роман Бочкала.
"Сбили еще две наши СУшки... Информация с передовой от наших военных. Один из самолетов выполнял боевое задание в районе Лисичанска. Летчики успели катапультироваться. Их пытаются разыскать. По предварительной информации, район эвакуации контролируют террористы", - написал журналист.
На странице боевиков в одной из соцсетей есть ссылка на российский сайт, где сообщается о том, что террористы сбили два украинских самолета Су-25 при помощи ПЗРК.
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