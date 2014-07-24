Bloomberg: В США рассматривают вопрос о новых санкциях против России

В статье под названием «В США рассматривают вопрос о новых санкциях против России, в то время как изоляция Путина растет», опубликованной на сайте Bloomberg.com, Анджела Грилинг Кин пишет о том, что США обсуждают новый раунд санкций против России и оказывают давление на Европейский Союз, чтобы он также предпринимал свои меры, как сообщил заместитель советника по национальной безопасности Бен Родс.

Изоляция правительства президента России Владимира Путина все больше растет из-за его поддержки сепаратистов в Украине, как сообщил Бен Родс журналистам сегодня в Белом доме.

«Все обернулось против них, потому что таким образом они добились полной международной изоляции и осуждения», – сказал Родс. Он не уточнил, когда именно США собираются вводить санкции.

После того как неделю назад над подконтрольной повстанцам территорией был сбит пассажирский самолет Малазийских авиалиний, американские власти дали понять, что они вновь рассматривают вопрос о дополнительных санкциях, чтобы еще больше зажать в тески российскую экономику.

ЕС вчера пригрозил расширить свои санкции против России, если Путин не «расчистит путь» для поведения расследования крушения малазийского самолета и не перестанет поддерживать повстанцев в Украине.

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Президент США Барак Обама на прошлой неделе назвал крушение самолета «сигналом к пробуждению для Европы».

Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, представит в Брюсселе свои предложения комитету, в который входят представители правительств всех 28 стран-членов. Министры иностранных дел Евросоюза на этой неделе призвали разработать план мер, которые могут «ограничить доступ к рынкам капитала, нанести удар по оборонной сфере, торговли товарами двойного назначения, а также особо важными технологиями, в том числе в энергетическом секторе».

Санкции США

На прошлой неделе США уже приняли ряд мер, ограничивающих доступ для некоторых российских компаний к фондовому или долговому рынку США, что не позволит им получить новые облигации со сроком погашения более 90 дней.

В то время как ЕС до сих пор старается увеличить темпы восстановления экономики, европейские правительства не спешат более жестко наказывать Россию, крупного торгового партнера и поставщика энергоносителей.

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Родс считает, что европейцы «более мобилизованы», чем такие страны, как Австралия, чьи граждане были среди 298 человек, которые находились на борту малазийского самолета. Все погибли.

«Они на самом деле не усиливают свое влияние в Украине», – сказал Родс о россиянах. «Даже наоборот, украинцы еще более решительно настроены на то, чтобы самим определять свой курс».

Представители США заявили, что есть доказательства того, что малазийский самолет был сбит с помощью ракеты российского производства, выпущенной из зенитного комплекса с территории, которая находится под контролем пророссийских сепаратистов.

Сбитые самолеты

Сепаратисты сбили два украинских истребителя в том же восточном регионе, как сообщило украинское правительство. Если информация правдива, возникает вопрос о том, продолжают ли российские военные предоставлять мятежникам доступ к оружию, способному сбивать самолеты.

После этого нападения число украинских самолетов, сбитых во время конфликта, увеличилось до 16, по меньшей мере, по информации вице-премьер-министра Владимира Гройсмана, представленной ранее на этой неделе.

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У США и их союзников есть возможность и дальше оказывать давление на Россию с помощью таких мер наказания, как санкции против целых секторов экономики, хотя они и хотят оставить Путину возможность отступить, говорят чиновники.

Администрация Барака Обамы на прошлой неделе ввела санкции против крупных российских банков, энергетических компаний и компаний оборонной промышленности, в том числе против ОАО «Роснефть», крупнейшей российской нефтяной компании, производителя природного газа ОАО «НОВАТЭК» и ОАО «Газпромбанк», третьего по величине кредитора страны.

Индекс ММВБ России снизился на 0,7 %, и перед закрытием московской биржи мало что изменилось, он составлял 1,406.58 пункта. Индекс потерял около 47 млрд долл. рыночной стоимости на прошлой неделе, больше всего за четыре месяца, после того как США объявили о новых санкциях, согласно данным, собранным Bloomberg.

Цена для защиты российских облигаций от дефолта, которая итак была самой высокой на четырех крупнейших развивающихся рынках в мире, выросла еще больше после 17 июля, когда произошла авиакатастрофа на востоке Украины.