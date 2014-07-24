Силы АТО начали освобождать Лисичанск
13:03, 24 июля 2014Политика
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Силы антитеррористической операции (АТО) начали освобождать Лисичанск, местных жителей просят оставаться в убежищах.
REUTERS
Об этом написал командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко на своей странице в соцсети.
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"Идет штурм Лисичанска. Жителям лучше оставаться в убежищах. Террористы обстреливают город из минометов и АГС", - написал он.
"Для тех, кто решил выходить из убежища - организацией гуманитарного коридора для женщин и детей занимается один из местных журналистов. Просьба, не передвигаться по улицам до окончания боевых действий", - добавил Семен Семенченко.
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