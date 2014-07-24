Силы АТО начали освобождать Лисичанск

13:03, 24 июля 2014
Политика
0 0

Силы антитеррористической операции (АТО) начали освобождать Лисичанск, местных жителей просят оставаться в убежищах.

REUTERS

Об этом написал командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко на своей странице в соцсети.

Читайте такжеВ окрестностях Лисичанска появились украинские флаги - Парубий

"Идет штурм Лисичанска. Жителям лучше оставаться в убежищах. Террористы обстреливают город из минометов и АГС", - написал он.

Post by Семен Семенченко.

"Для тех, кто решил выходить из убежища - организацией гуманитарного коридора для женщин и детей занимается один из местных журналистов. Просьба, не передвигаться по улицам до окончания боевых действий", - добавил Семен Семенченко.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter