Силы АТО начали освобождать Лисичанск

Об этом написал командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко на своей странице в соцсети.

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"Идет штурм Лисичанска. Жителям лучше оставаться в убежищах. Террористы обстреливают город из минометов и АГС", - написал он.

"Для тех, кто решил выходить из убежища - организацией гуманитарного коридора для женщин и детей занимается один из местных журналистов. Просьба, не передвигаться по улицам до окончания боевых действий", - добавил Семен Семенченко.