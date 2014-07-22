Жители Лисичанска выдвинули террористам ультиматум - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

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«Среди местных жителей усиливается возмущение действиями российских наемников. После того, как 20 июля на фугасной мине, установленной террористами, подорвались трое подростков, жители Лисичанска Луганской области выдвинули ультиматум террористам: до 14:00 22 июля покинуть город», - заявил он.