Заместитель генсека ООН готовится посетить Украину и Россию до конца недели

Об этом сообщил в среду на брифинге заместитель официального представителя ООН Фархан Хак, сообщает РИА «Новости».

«Я думаю, она (поездка - УНИАН) начнется где-то на выходные и он попытается сдвинуть процесс», - сказал Фархан Хак.

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Фелтман заявил о планах посетить Киев и Москву на заседании Совета Безопасности ООН неделю назад.

По его словам, эту поездку он совершит по просьбе генерального секретаря ООН Пан Ги Муна.