Заместитель генсека ООН готовится посетить Украину и Россию до конца недели
23:04, 23 июля 2014Политика
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Заместитель генерального секретаря ООН Джефри Фелтман готовится к поездке, в ходе которой он посетит Киев и Москву для поиска путей урегулирования кризиса на востоке Украины.
Заместитель генсека ООН готовится посетить Украину и Россию до конца недели / islam.ru
Об этом сообщил в среду на брифинге заместитель официального представителя ООН Фархан Хак, сообщает РИА «Новости».
«Я думаю, она (поездка - УНИАН) начнется где-то на выходные и он попытается сдвинуть процесс», - сказал Фархан Хак.
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Фелтман заявил о планах посетить Киев и Москву на заседании Совета Безопасности ООН неделю назад.
По его словам, эту поездку он совершит по просьбе генерального секретаря ООН Пан Ги Муна.
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