Заместитель генсека ООН готовится посетить Украину и Россию до конца недели

23:04, 23 июля 2014
Политика
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 Заместитель генерального секретаря ООН Джефри Фелтман готовится к поездке, в ходе которой он посетит Киев и Москву для поиска путей урегулирования кризиса на востоке Украины.

ООН / islam.ru

Об этом сообщил в среду на брифинге заместитель официального представителя ООН Фархан Хак, сообщает РИА «Новости».

«Я думаю, она (поездка - УНИАН) начнется где-то на выходные и он попытается сдвинуть процесс», - сказал Фархан Хак.

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Фелтман заявил о планах посетить Киев и Москву на заседании Совета Безопасности ООН неделю назад.

По его словам, эту поездку он совершит по просьбе генерального секретаря ООН Пан Ги Муна.

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