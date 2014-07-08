Янукович и Ко продолжают финансировать и поставлять террористов в Украину - СБУ
00:30, 08 июля 2014Политика
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Бывший президент Виктор Янукович и бывшие руководители СБУ и МВД Александр Якименко и Виталий Захарченко должны предстать перед судом за подготовку агрессии на Донбассе и за продолжение финансирования боевиков.
Янукович и Ко продолжают поставлять террористов в Украину / Фото УНИАН
Об этом заявил глава СБУ Валентин Наливайченко в эфире "Свободы слова".
"Очень важно для страны, чтобы бывший президент Янукович был выдан нашему украинскому суду, предстал перед судом. Поскольку и он, и бывший руководитель СБУ господин Якименко, и бывший руководитель МВД Захарченко – это люди, которые действительно готовили, знали о предстоящей агрессии, финансировали и продолжают финансировать поставку оружия, мобилизацию боевиков из Российской Федерации, их переправку на войну уже, собственно, как террористов", - заявил Наливайченко.
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