Янукович и Ко продолжают финансировать и поставлять террористов в Украину - СБУ

Об этом заявил глава СБУ Валентин Наливайченко в эфире "Свободы слова".

"Очень важно для страны, чтобы бывший президент Янукович был выдан нашему украинскому суду, предстал перед судом. Поскольку и он, и бывший руководитель СБУ господин Якименко, и бывший руководитель МВД Захарченко – это люди, которые действительно готовили, знали о предстоящей агрессии, финансировали и продолжают финансировать поставку оружия, мобилизацию боевиков из Российской Федерации, их переправку на войну уже, собственно, как террористов", - заявил Наливайченко.