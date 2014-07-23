Большинство украинцев считают, что в парламенте должно быть 300-350 депутатов - опрос

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической группой «Рейтинг».

Так, 84% опрошенных считают оптимальным количеством 300-350 народных депутатов. Лишь 4% считают, что народных депутатов должно быть 450, как сейчас. Еще 12% не определились по данному вопросу.

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*** Опрос проводился 28 июня -10 июля 2014 г. методом личного формализованного интервью (face-to-face), всего опрошено 4 тысячи респондентов, выборка репрезентативная по возрасту, полу, региону и типу поселения, погрешность репрезентативности исследования не более 1,5%.