Большинство украинцев считают, что в парламенте должно быть 300-350 депутатов - опрос
12:41, 23 июля 2014Политика
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Большинство украинцев считают, что в новом парламенте должно быть меньше народных депутатов, чем есть сейчас.
Люди поддерживают сокращение количества депутатов / УНИАН
Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической группой «Рейтинг».
Так, 84% опрошенных считают оптимальным количеством 300-350 народных депутатов. Лишь 4% считают, что народных депутатов должно быть 450, как сейчас. Еще 12% не определились по данному вопросу.
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*** Опрос проводился 28 июня -10 июля 2014 г. методом личного формализованного интервью (face-to-face), всего опрошено 4 тысячи респондентов, выборка репрезентативная по возрасту, полу, региону и типу поселения, погрешность репрезентативности исследования не более 1,5%.
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