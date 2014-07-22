The Independent: Францию и Германию обвиняют в слишком мягкой позиции по отношению к Путину

Оливер Райт и Джон Личфилд в статье под названием «Францию и Германию обвиняют в том, что они заняли слишком мягкую позицию по отношению к Путину, в то время как переговоры о санкциях застопорились», опубликованной в британской газете The Independent, пишут о том, что попытки США и Великобритании убедить европейских лидеров принять пакет новых более жестких санкций в отношении России, кажется, не увенчались успехом вчера вечером.

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Французские и немецкие дипломатические источники сообщили, что их страны вряд ли поддержат предложения британского премьера о новых широкомасштабных ограничениях для ключевых российских энергетических компаний, финансовых учреждений и оборонных предприятий.

Британские правительственные источники признают, что из-за сопротивления со стороны других европейских стран принятие решения о новых санкциях на встрече министров иностранных дел в Брюсселе будет маловероятным, хотя они подчеркивают, что ситуация постоянно меняется.

В ночь на понедельник в Совете Безопасности ООН удалось прийти к соглашению, когда Россия во время голосования поддержала решение о проведении независимого расследования по факту крушения самолета Малазийских авиалиний и о прекращении военных действий на востоке Украины после временами эмоционального заседания в Нью-Йорке.

Россиян, тем не менее, резко раскритиковали за поддержку сепаратистов. Но обещание повстанцев передать, наконец, малазийским властям черные ящики из упавшего самолета, а также начать сегодня процесс репатриации погибших, укрепило позиции тех, кто утверждает, что дальнейшие санкции могут навредить дальнейшему сотрудничеству с Россией.

Многое, говорят британские чиновники, будет зависеть от позиции голландцев, которые потеряли 193 своих сограждан в этой авиакатастрофе, от того, посчитают они, что введение или угроза введения новых санкций будет способствовать или препятствовать расследованию по факту нападения.

Премьер-министр Голландии Марк Рютте заявил сегодня, что «все политические, экономические и финансовые варианты» будут обсуждаться, если не будет обеспечен свободный доступа к тому месту на востоке Украины, куда упал малазийский самолет, унеся жизни 298 человек, которые находились на его борту.

В заявлении перед Палатой общин Дэвид Кэмерон ясно дал понять, что он разочарован другими европейскими лидерами, в том числе президентом Франции Франсуа Олландом и канцлером Германии Ангелой Меркель, из-за их слишком осторожной позиции в отношении широких торговых ограничений.

Говоря конкретно о Франции, ​​он предложил, чтобы французское правительство приостановило продажу двух военных кораблей типа «Мистраль», которые должны быть доставлены в Россию в октябре.

«Мы бы не стали продолжать продавать России оружие и считаем, что другие европейские страны должны делать то же самое».

«Честно говоря, в этой стране было бы немыслимым выполнить заказ, подобный тому крупному заказу, который получили французы».

Но г-н Кэмерон сказал, что «слишком долго слишком много европейских стран неохотно делали выводы о последствиях того, что происходит на востоке Украины».

Напоминая о Второй мировой войне, г-н Кэмерон добавил, что Европе не стоит забывать о «последствиях того, что может произойти, если закрывать глаза на то, как большая страна запугивает меньшие страны».

«Мы не должны уклоняться от отстаивания принципов, которые регулируют поведение между независимыми государствами в Европе – что в конечном итоге сохраняет мир на нашем континенте», – сказал он. «Настало время сделать ощутимыми нашу силу, влияние и ресурсы».

Среди санкций, к которым призывает Великобритания, есть меры, направленные против российской авиакомпании «Аэрофлот», которая в прошлом месяце открыла бюджетный филиал «Добролёт», первые маршруты которого соединили Москву и недавно присоединенный Крым.

Дипломатические источники сообщили в ночь на понедельник, что ситуация постоянно меняется, и в преддверии переговоров все еще неясно, какой будет реакция ЕС, но, наиболее вероятным исходом будет то, что ЕС быстрее назовет имена тех россиян и названия компаний, которым будет запрещено вести бизнес в Европе из-за их прямого участия в событиях в Крыму и на востоке Украины.

Возможно, снова будут говорить об угрозе перехода к так называемой третьей фазе санкций, направленных на целые сектора российской экономики, финансовый, энергетический или оборонный.

Однако Великобритания гораздо более агрессивна, чем Франция и Германия, которые опасаются, что немедленное введение дальнейших санкций нецелесообразно. Они побаиваются, что из-за санкций Россия может отказаться от сотрудничества в расследовании крушения самолета, а также из-за них президенту Путину будет сложнее отказаться от поддержки украинских сепаратистов, учитывая реакцию россиян.

«Санкции являются средством для достижения цели, но не самой целью», – сказал немецкий дипломатический источник.

«Они на самом деле полезны только когда несут в себе угрозу».

Французские чиновники добавили, что они ожидают, что на встрече министров иностранных дел, вероятно, опять будет подниматься вопрос об угрозе более жестких санкций, но будет принято мало твердых решений.

Франция также не хочет быть загнанной в угол, чтобы её заставили наложить запрет на продажу оружия России, из-за которого ей, вероятно, придется отказаться от сделки о продаже кораблей «Мистраль».

Но Америка хочет, чтобы Европа вела себя гораздо более жестко по отношению к Путину –

отчасти потому, что на ЕС приходится 50 % российской торговли.

Выступая в Белом Доме, президент США Барак Обама заявил, что Владимир Путин должен «серьезно» отнестись к прекращению боевых действий в восточной Украине и использовать свое влияние на сепаратистов, чтобы они перестали препятствовать проведению международного расследования крушения Боинга -777.

«Сепаратисты убирают доказательства с места катастрофы, – утверждал г-н Обама, – а также препятствуют доступу следователей». «В таком случае возникает вопрос: что именно они пытаются скрыть?»

Г-н Путин, по его словам, несет «прямую ответственность» за то, чтобы заставить сепаратистов не мешать международным следователям. Обама также предупредил Москву об ужесточении санкций, если российские власти не начнут действовать. Обама ничего не сказал о том, расходятся ли мнения американцев и европейцев по поводу того, насколько далеко они могут зайти в отношении санкций.

«Если Россия будет продолжать нарушать суверенитет Украины ... то Россия будет все больше изолировать себя от международного сообщества, и цена такого поведения России будет продолжать расти», – настаивал президент США.