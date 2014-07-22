Еврокомиссия готовит предложения по расширению санкций против РФ

Европейская Комиссия в четверг предложит новый „пакет значительных мер, включая в энергетическом и оборонном секторе”, в случае, если Россия не будет сотрудничать и не использует своего влияния на вооруженных сепаратистов, чтобы они обеспечили доступ экспертов на место крушения малазийского самолета, и не будет способствовать деэскалации ситуации на востоке Украине.

Об этом сообщила во вторник на пресс-конференции Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон, передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя.

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„Ми готовы без промедлений применить пакет значительных мер, если мы не увидим полного сотрудничества (России). Мы поручили Комиссии и Внешней службе подготовить предложения таких действий, включая доступ к рынку капиталов, товаров обороны и чувствительным технологиям, энергетический сектор. Эти предложения будут в четверг”, - сказала она.

Эштон также сообщила, что Совет ЕС согласился ускорить подготовку целевых мер. По ее словам, в рамках новых расширенных критериев санкций второй фазы будет создан список юридических и физических лиц, включая из России, на которых будут наложены меры предупреждения. В этот список попадут „лица и компании, которые активно поддерживают тех, кто разрабатывает российские решения по аннексии Крыма или дестабилизации восточной Украины”, пояснила Верховный представитель ЕС.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 июля, Европейский Союз призвал Россию использовать свое влияние на незаконные вооруженные группировки, чтобы сделать возможным проведение расследования на месте падения самолета «Боинг-777» в Донецкой области и добиться ощутимых результатов в деэскалации ситуации в Украине.

ЕС призывал Россию использовать свое влияние на незаконные вооруженные группы для того, чтобы добиться доступа к месту (крушения), а также призвал Россию остановить потек оружия и боевиков через украинскую границу. ЕС также призвал Россию отвести дополнительные воинские формирования от границы с Украиной.