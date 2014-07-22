ЕС призывает Россию повлиять на террористов, чтобы сделать возможным расследование трагедии борта МН17
Европейский Союз призывает Россию использовать свое влияние на незаконные вооруженные группировки, чтобы сделать возможным проведение расследования на месте падения самолета «Боинг-777» в Донецкой области и добиться ощутимых результатов в деэскалации ситуации в Украине.
Об этом заявила во вторник на пресс-конференции Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон, передает собственный корреспондент УНИАН.
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„Ми призываем Российскую Федерацию активно использовать свое влияние на незаконно вооруженные группы для того, чтобы добиться доступа к месту (катастрофы), и призываем Россию остановить поток оружия и боевиков через границу с тем, чтобы добиться быстрых и ощутимых результатов в деэскалации. Мы также призываем отвести ее дополнительные воинские формирования от границ”, - сказала Эштон.
Как сообщал УНИАН, 17 июля около 17.00 по киевскому времени авиалайнер «Боинг-777» компании Malaysia Airlines был сбит пророссийскими боевиками, вероятно, с использованием установки зенитно-ракетного комплекса «Бук». Согласно информации авиакомпании, на борту находилось 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все погибли. В то же время, боевики препятствуют украинским спасателям и международным экспертам в доступе к месту катастрофы.
Сегодня, 22 июля, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Андрей Парубий заявил, что Россия разместила на границе с Украиной около 41 тысячи военнослужащих.
Парубий отметил, что Россия продолжает политику эскалации вооруженного противостояния в восточном регионе Украины и “прилагает все усилия для формирования условий для введения своих регулярных войск на территорию Украины под видом миротворческих войск”.
По словам Парубия, возле границы стоит 150 танков, более 1 тыс. единиц другой бронетехники и 500 единиц артиллерийских систем. Все это вооружение сосредоточено на донецком направлении.
Секретарь СНБО отметил, что такая же ситуация наблюдается и на других направлениях возле границы с Украиной. По его словам, там сосредоточено “около 300 единиц военной техники, в том числе танков, реактивных систем залпового огня “Град” и самые современные системы “Торнадо”.
21 июля российские СМИ сообщали, что ВВС России перебрасывают в Краснодарский край фронтовые бомбардировщики Су-24М и истребители-перехватчики МиГ-31БМ (в целом – 20 самолетов), которые «отработают применение высокоточного оружия в ходе учений над Черным морем и на полигоне Ашулук».