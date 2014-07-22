ЕС призывает Россию повлиять на террористов, чтобы сделать возможным расследование трагедии борта МН17

Об этом заявила во вторник на пресс-конференции Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон, передает собственный корреспондент УНИАН.

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„Ми призываем Российскую Федерацию активно использовать свое влияние на незаконно вооруженные группы для того, чтобы добиться доступа к месту (катастрофы), и призываем Россию остановить поток оружия и боевиков через границу с тем, чтобы добиться быстрых и ощутимых результатов в деэскалации. Мы также призываем отвести ее дополнительные воинские формирования от границ”, - сказала Эштон.

Как сообщал УНИАН, 17 июля около 17.00 по киевскому времени авиалайнер «Боинг-777» компании Malaysia Airlines был сбит пророссийскими боевиками, вероятно, с использованием установки зенитно-ракетного комплекса «Бук». Согласно информации авиакомпании, на борту находилось 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все погибли. В то же время, боевики препятствуют украинским спасателям и международным экспертам в доступе к месту катастрофы.

Сегодня, 22 июля, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Андрей Парубий заявил, что Россия разместила на границе с Украиной около 41 тысячи военнослужащих.

Парубий отметил, что Россия продолжает политику эскалации вооруженного противостояния в восточном регионе Украины и “прилагает все усилия для формирования условий для введения своих регулярных войск на территорию Украины под видом миротворческих войск”.

По словам Парубия, возле границы стоит 150 танков, более 1 тыс. единиц другой бронетехники и 500 единиц артиллерийских систем. Все это вооружение сосредоточено на донецком направлении.

Секретарь СНБО отметил, что такая же ситуация наблюдается и на других направлениях возле границы с Украиной. По его словам, там сосредоточено “около 300 единиц военной техники, в том числе танков, реактивных систем залпового огня “Град” и самые современные системы “Торнадо”.

21 июля российские СМИ сообщали, что ВВС России перебрасывают в Краснодарский край фронтовые бомбардировщики Су-24М и истребители-перехватчики МиГ-31БМ (в целом – 20 самолетов), которые «отработают применение высокоточного оружия в ходе учений над Черным морем и на полигоне Ашулук».