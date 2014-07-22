Рада приняла в первом чтении законопроект о предотвращении сепаратизма

За это решение проголосовали 228 из 265 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Читайте такжеТелеканалу UBR объявлено предупреждение за пропаганду войны и призывы к сепаратизму

Законопроект определяет, что сепаратизм - это деятельность, направленная на отделение части территории Украины по этническим, языковым, религиозным мотивам для создания нового государства, наделенного политической самостоятельностью или широкой автономией.

Под десепаратизацией в законопроекте понимается комплекс мер по противодействию любым проявлениям сепаратизма и предотвращению угроз сепаратизма в будущем.

В законопроекте определено, что люстрационные меры десепаратизации - это временное лишение права занимать должности, быть избранными или назначенными на должности в объектах десепаратизационной люстрации лицам, которые отвечают люстрационным критериям, которые определены законопроектом.

Объектами десепаратизационной люстрации являются органы законодательной, судебной и исполнительной власти, правоохранительные органы, вооруженные силы, СБУ, органы местного самоуправления, политические партии, высшие учебные заведения и СМИ всех форм собственности.

К субъектам десепаратизационной люстрации относятся, в частности, народные депутаты и их помощники, депутаты Верховной рады Крыма, областных, Киевской и Севастопольской городских советов; государственные служащие, которые занимают руководящие должности в центральных органах исполнительной власти и их региональных подразделениях; главы местных советов и их заместители, сельские, поселковые, городские председатели, руководители и заместители руководителей исполнительных органов местных советов; судьи; работники органов прокуратуры; председатели, их заместители и секретари избирательных комиссий; военнослужащие вооруженных сил, других военных формирований Украины, кроме военнослужащих срочной военной службы; руководители, их заместители и члены руководящих органов политических партий, ячеек политических партий в Крыму, областях, Киеве и Севастополе; а также руководители и руководящий преподавательский состав высших учебных заведений всех уровней аккредитации независимо от формы собственности. Директора и их заместители, редакторы и их заместители, ответственные секретари СМИ всех форм собственности.

Читайте такжеВеликобритания: Украина не должна допустить «ирландского сценария» на Донбассе

Согласно законопроекту подлежат освобождению и временно лишаются права занимать должности, быть избранными или назначенными на должности лица, подозреваемые или обвиняемые в совершении в период с 22 февраля 2014 года действий, содержащих признаки уголовных правонарушений, связанных с участием в сепаратистской деятельности или в массовых акциях сепаратистского характера. Также наказанию подлежат лица, действия которых связаны с участием в сепаратистской деятельности или в массовых акциях сепаратистского направления.

В законопроекте также предусмотрена конфискация имущества юридических и физических лиц, которые причастны к сепаратизму. Решение о конфискации имущества принимает суд.

Законопроект обязывает Кабинет министров создать центральный орган исполнительной власти по вопросам десепаратизации и временные органы десепаратизационной люстрациина местах в подчинении центрального органа исполнительной власти по вопросам десепаратизації.