За финансирование сепаратизма и захват власти будут наказывать лишением свободы на срок от 3 до 7 лет

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 238 народных депутатов из 314, зарегистрированных в сессионном зале.

Так, Уголовный кодекс Украины дополняется новой статьей 110-1, согласно которой финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, - наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет и с конфискацией имущества.

Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, - наказывается лишением свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет и с конфискацией имущества.

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Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные повторно или из корыстных побуждений, или по предварительному сговору группой лиц, или в крупном размере, или если они повлекли причинение значительного имущественного ущерба, - наказываются лишением свободы на срок от 6 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Вместе с тем действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере, или если они привели к другим тяжким последствиям, - наказываются лишением свободы на срок от 8 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Лицо, кроме руководителя организованной группы, освобождается от уголовной ответственности за действия, предусмотренные настоящей статьей, если оно до сообщения ему о подозрении в совершении преступления добровольно заявило о случившемся орган, должностное лицо которого наделено законом правом сообщать о подозрении, о соответствующей незаконной деятельности или иным образом способствовало ее прекращению или предотвращению преступления, которое оно финансировало или совершению которого способствовало, при условии, что в его действиях нет состава другого преступления.

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При этом определяется, что финансированием действий, предусмотренных в этой статье, являются действия, совершенные с целью их финансового или материального обеспечения. Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины, признается совершенным в крупном размере, если размер финансового или материального обеспечения превышает 6000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины, признается совершенным в особо крупном размере, если размер финансового или материального обеспечения превышает 18 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.