МИД призывает прислать в Украину полицию стран, пострадавших от крушения Боинга-777

Об этом говорится в комментарии МИД к одобрению 21 июля Советом Безопасности ООН резолюции в отношении международного расследования катастрофы самолета МН17 «Малайзийских авиалиний», размещенном на сайте ведомства.

«Призываем страны, граждане которых стали жертвами авиакатастрофы и которые, вместе с Украиной, больше всего заинтересованы в проведении всестороннего и независимого расследования, рассмотреть возможность направления гражданских полицейских подразделений для обеспечения неприкосновенности места катастрофы по всему его периметру и оказания необходимого содействия расследованию», - отмечают в МИД.

Украина приветствует единогласноеодобрение Советом Безопасности ООН представленной Австралией при соавторстве Украины резолюции относительно международного расследования катастрофы самолета МН17 «Малайзийских авиалиний» в Донецкой области 17 июля с.г.

Читайте такжеМалайзия требует немедленной репатриации жертв катастрофыМИД подчеркивает, что рассматривает результат голосования, как и широкий круг соавторов резолюции, как безоговорочную поддержку Советом Безопасности усилий международного сообщества и Украины по проведению полного, тщательного и независимого расследования в координации с ИКАО и другими международными организациями.

В ведомстве напоминают, что украинская сторона предложила Нидерландам обсудить вопрос о проведении расследования катастрофы представителями этой страны, возможность чего предусмотрена в Чикагской конвенции, учитывая, что подавляющее большинство жертв являются гражданами Нидерландов.

Читайте такжеМолчание РФ - сигнал вооруженным группировкам: "мы вас поддерживаем" - постпред США в ООН«Среди ключевых положений резолюции особого внимания заслуживают установление Советом Безопасности того, что самолет был сбит, что повлекло за собой трагическую потерю 298 жизней; требование к вооруженным группам на востоке Украины обеспечить неприкосновенность места катастрофы и не допустить уничтожения личных вещей, тел погибших пассажиров и других свидетельств, а также обеспечить немедленный и безопасный доступ представителей Комиссии по расследованию, Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и других международных организаций в соответствии со стандартами ИКАО; требование о немедленном прекращении военной активности, в частности вооруженных групп, в непосредственном районе катастрофы», - сказано в комментарии.

Также в МИД напомнили, что Совет Безопасности ООН потребовал привлечь к ответственности виновных в преступлении и призвал все государства к сотрудничеству в этом вопросе.

Как сообщал УНИАН, 17 июля около 17.00 по киевскому времени авиалайнер «Боинг-777» компании Malaysia Airlines был сбит пророссийскими боевиками, вероятно, с использованием установки зенитно-ракетного комплекса «Бук». По информации авиакомпании, на борту было 283 пассажира и 15 членов экипажа.

По данным авиакомпании Malaysia Airlines, на борту сбитого «Боинга» было 192 гражданина Нидерландов, 44 гражданина Малайзии, включая 15 членов экипажа и двух младенцев.

Также в самолете находились 27 граждан Австралии и 12 индонезийцев, в числе которых был младенец; 10 граждан ВеликоБритании, включая одного гражданина с двойным гражданством (Великобритании и Южно-Африканской Республики).

Среди пассажиров также было 4 немцев, 4 бельгийцев, 3 филиппинцев, 1 канадец и 1 новозеландец.