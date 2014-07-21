Порошенко просит Конгресс США признать боевиков на Востоке Украины террористами

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главы государства.

Как отмечается в сообщении, Президент обратился к Конгрессу США с призывом признать террористами боевиков и организации, действующие на Востоке Украины, а также всех, кто их поддерживает. «Это будет важный жест солидарности, который мы ожидаем от всего мира», - отметил Порошенко.

Президент подчеркнул, что нельзя называть сепаратистами тех, кто убивает невинных людей, они - террористы. По его словам, «каждый человек в мире сейчас должен почувствовать, насколько это угрожающе для всех».

Говоря о путях урегулирования ситуации на Донбассе, говорится в сообщении, Президент подчеркнул, что должны быть использованы все средства для деэскалации, понимание чего он продемонстрировал, предложив мирный план и впоследствии провозгласив режим одностороннего прекращения огня на 10 дней.

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Глава государства считает, что в случае, когда санкции не работают, есть основания для обращения в Конгресс США о предоставлении Украине для решения проблем безопасности специального статуса - главного союзника вне блока НАТО, как Израилю, Австралии и Филиппинам. «Это - угроза для всего мира, это - не конфликт в Украине. Украинская нация сейчас единая, как никогда, и мир должен найти правильный ответ на действия террористов», - подчеркнул он, говорится в сообщении.

Президент подчеркнул, что реакция всего мира на события с самолетом должна быть единой. Каждый человек, каждая страна, включая Россию, должны определиться - быть с террористами или со всем миром.

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Президент жестко отреагировал на утверждения российской стороны о том, что рядом с малазийским самолетом мог находиться украинский самолет. «Это безответственное и ложное утверждение», - заявил Порошенко и сообщил, что предложил экспертам из России присоединиться к международным экспертам, которые сейчас работают на месте падения самолета.

Так, подчеркнул Глава государства, есть много доказательств того, что Россия поддерживает террористов на Востоке Украины.

Порошенко проинформировал об «огромных усилих», которые сейчас принимаются властями для обеспечения прозрачного расследования обстоятельств трагедии самолета. Так, он сообщил о своем решении провозгласить прекращения ведения боевых операций на 40-километровой территории вокруг места падения «Боинга-777» до завершения расследования, подчеркивается в сообщение.

Как сообщал УНИАН, поезд с телами погибших в результате трагедии самолета «Малазийских авиалиний» начал движение в направлении Харькова через Донецк.

Об этом доложил президенту Украины Петру Порошенко председатель государственной комиссии по расследованию причин катастрофы самолета «Боинг-777», вице-премьер-министр Владимир Гройсман.

Порошенко отдал приказ Вооруженным Силам принять все необходимые меры для обеспечения безопасности движения поезда к месту назначения.