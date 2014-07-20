Кэмерон, Меркель и Олланд договорились "пересмотреть отношение к России"

Об этом шла речь во время телефонных разговоров, которые провел в воскресенье с лидерами Франции и Германии британский премьер, сообщает пресс-служба правительства Великобритании.

"Они согласились, что по состоянию на сегодня должны быть решены два важных вопроса: доступ к месту падения и подход ЕС к России, учитывая, что все факты свидетельствуют о том, что ракета была запущена пророссийскими сепаратистами. Они согласились, что ЕС должен пересмотреть свой подход к России, и что министры иностранных дел во время заседания во вторник должны быть готовы наложить дополнительные санкции в отношении России", - отмечается в сообщении.

Читайте такжеКэмерон и Меркель обеспокоены ограниченным доступом к месту падения Боинга: Путин должен действоватьКроме того, как сообщает пресс-служба правительства Великобритании, все три лидера согласились с тем, что непосредственной задачей является обеспечение доступа к месту катастрофы, чтобы специалисты команды смогли установить жертв и вернуть их домой.

"Они согласились с тем, президент Путин играет важную роль, чтобы убедить сепаратистов предоставить доступ и работать с международным сообществом, это должно быть сделано как можно скорее", - отмечается в сообщении.