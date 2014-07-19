Террористы ночью обстреляли из минометов и "Градов" ряд позиций АТО

Об этом сообщили в пресс-центре АТО.

Как сообщает пресс-центр АТО в своем Facebook, минометный обстрел блокпоста был осуществлен в районе населенного пункта Сухая Палка. Также террористы обстреляли из установки БМ-21 "Град" блокпост в районе населенного пункта Червонопартизанск.

По данным пресс-службы, также был совершен обстрел блокпоста в районе населенного пункта Александро-Калиново из стрелкового оружия.

Несмотря на это, Вооруженным силам Украины удалось разблокировать аэропорт "Луганск". Также подразделения сил АТО вошли в аэропорт "Донецк". Ведутся активные действия в районе населенного пункт Лисичанск.

«Наступательные действия ведутся в районе населенного пункта Лисичанск и Северодонецк. Национальная гвардия при поддержке артиллерии Вооруженных сил Украины заблокировала важный транспортный узел Донбасса, что является ключом востока Украины», - отмечают в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, военные взяли под контроль часть Луганска и разблокировали аэропорт.