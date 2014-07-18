Бойцы АТО взяли под контроль часть Луганска

Министр обороны генерал-полковник Валерий Гелетей доложил Президенту Украины Петру Порошенко о том, что Вооруженные Силы Украины взяли под контроль юго-восточную часть города Луганск.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минобороны. Также украинские военные разблокировали аэропорт Луганска. Читайте такжеПограничники зафиксировали полет 8 российских вертолетов вдоль линии границы с Украиной Вооруженные Силы продолжают освобождения населенных пунктов Украины от группировок боевиков.

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