Бойцы АТО взяли под контроль часть Луганска
23:58, 18 июля 2014Политика
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Министр обороны генерал-полковник Валерий Гелетей доложил Президенту Украины Петру Порошенко о том, что Вооруженные Силы Украины взяли под контроль юго-восточную часть города Луганск.
REUTERS
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минобороны.
Также украинские военные разблокировали аэропорт Луганска.
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Вооруженные Силы продолжают освобождения населенных пунктов Украины от группировок боевиков.
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